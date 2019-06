"¿Te hablo en español? Porque no entendiste lo que dije allá", volvió a la carga Delpo en el descanso. "No entendiste porque no dije nada", reclamó sobre la advertencia recibida. "Ahora voy a hablar en español, ¿me vas a entender?", lo desafío. "Voy a tratar", respondió el umpire. Luego, la discusión derivó en una jugada que la Torre reclamó. "Si me avisás lo puedo chequear en el video", alegó el juez. "¿Ahí no hubo un error?" "Me ocupé", dijo el umpire. "Te ocupaste muy tarde. Te lo dije en el 0-30 y lo marcaste en el final del game. ¿Hay un video también? Nunca te equivocas. Si te equivocaste, dí perdón, y está bien. Yo me disculpé por esa. Ok, estoy diciendo perdón ahora, ¿puedes disculparte tú?", concluyó Del Potro, que a esa altura perdía 4-3. El set terminó favoreciendo a Khachanov por 7-5.