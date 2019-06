Sin embargo, la hostilidad había sido como un modus operandi aplicado sobre su estadía paulista: "Llegamos al aeropuerto de San Pablo y no estaba el micro en el aeropuerto. Tuvimos que esperar dos horas hasta que vino. Después cuando quisimos ir a reconocer el campo de juego del Morumbí no nos dejaban entrar porque decían que éramos un equipo chico. Dos veces nos pasó lo mismo: hicimos un viaje re largo y cuando llegamos no nos dejaron entrar. Tampoco nos dejaron hacer la entrada en calor el día del partido en la cancha. Para colmo, yendo al estadio nos tiraron con piedras, latas de cervezas; nos trataron muy mal".