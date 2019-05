"Vamos a cortarla. Lo que voy a responder es lo que siempre digo, todos los semestres me siento con el presidente y el vice del club y hablo con ello, nada más. No hay nada más que preguntar. No sé si voy a estar en el banco dirigiendo el próximo partido, pero todos ustedes (por los periodistas) dicen que no", repeló el DT. Y agregó: "Yo digo que hablo con mi presidente, al cual le tengo un enorme cariño y un enorme respeto, igual que al vicepresidente. Así que imaginate si yo voy a hablar con vos antes que con ellos".