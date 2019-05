Este partido puede ser un cóctel explosivo para la entidad argentina. Los malos resultados del último "ciclo Holan" se combinaron con la tirante relación del técnico con algunos referentes y eso podría explotar ante una prematura eliminación en este torneo. "Si estas cosas salen paras afuera es problema de ustedes. Si adentro yo veo un desgaste, yo me siento con Ariel y le digo 'Mirá esto está mal y hay que solucionarlo'. Eso puede que haya pasado o no, pero las cosas hay que solucionarlas hablando. Yo no soy quién para pedir la cabeza de un entrenador", declaró Pablo Pérez en las últimos días sobre este tema.