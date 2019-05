"Disfrutar, disfruto tener el privilegio de estar en estos momentos, estar en la antesala de jugar un partido importante, porque no es fácil. Se los dije a los futbolistas esta semana, no deben naturalizar acostumbrarse a jugar partidos importantes, a jugar finales; eso no suele pasar, no es natural. Nosotros en los últimos años hemos vivido esas situaciones. Y ese es el privilegio de sentirnos que tenemos esa posibilidad. Yo disfruto de estar en estos momentos, de estar en situaciones no del todo cómodas, porque tenemos que jugar al 100% de nuestras posibilidades. Y, después, ganar. Naturalizar estas situaciones es lo peor que nos puede pasar. De estos momentos nos tenemos que alimentar. Me refiero a seguir siendo un equipo competitivo".