Cuando comer duele: el testimonio de una psiquiatra que vivió y superó la bulimia para entender los trastornos alimentarios como salud mental

Cuando comer duele plantea que los trastornos de la conducta alimentaria deben abordarse desde la salud mental y no solo desde la comida - crédito Visuales IA

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En medio de consultas médicas y relatos de pacientes, la psiquiatra Laura Villamil reconoció en otros las mismas sombras que una vez oscurecieron su propia vida. La bulimia, una enfermedad que marcó su adolescencia y juventud, dejó huellas profundas.

Desde el aislamiento social hasta el miedo diario a la comida, la experiencia la llevó a conocer el sufrimiento oculto detrás de la apariencia. Su recorrido personal influyó en su visión como médica y la impulsó a escribir Cuando comer duele, publicado por Editorial Planeta.

Villamil relató que el origen de la obra responde a una necesidad íntima: “Quise escribir el libro que me habría gustado encontrar cuando yo misma atravesé un trastorno de la conducta alimentaria. Un libro que no juzgara, que explicara qué estaba pasando en mi mente y en mi cuerpo y, sobre todo, que me dijera: esto tiene tratamiento y es posible volver a estar bien”. Así lo expresó en una charla con Infobae Colombia.

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El libro Cuando comer duele reúne señales de alerta sobre trastornos alimentarios en jóvenes y adultos - crédito Editorial Planeta

A través de su testimonio y de los casos que ha acompañado en su práctica clínica, la autora subrayó que los trastornos alimentarios suelen asociarse erróneamente solo a la comida. Afirmó que detrás de la restricción, el atracón o la purga existe una persona intentando manejar un sufrimiento emocional que muchas veces nadie ve.

Más allá de la comida: salud mental y emociones

Según detalló a este medio, Cuando comer duele invita a repensar los trastornos de la conducta alimentaria desde la perspectiva de la salud mental y no únicamente desde la alimentación. El libro aborda casos de anorexia, bulimia y trastorno por atracón, explora la relación entre emociones y comida, y ofrece señales de alerta para detectar situaciones de riesgo tanto en jóvenes como en adultos.

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Villamil destacó que la presión estética, los filtros digitales y la comparación constante en redes sociales intensifican la vulnerabilidad de quienes luchan con la percepción corporal.

“Tenemos niños y adolescentes creciendo en una cultura que muchas veces les enseña a juzgar su cuerpo antes de aprender a cuidarlo”, advirtió la psiquiatra en declaraciones a Infobae Colombia. La autora también menciona el impacto del bullying, las dietas restrictivas y las expectativas irreales de belleza.

Laura Villamil afirmó que detrás de la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón hay un sufrimiento emocional que muchas veces no se ve - crédito Visuales IA

Entre los aportes de la publicación, se encuentran herramientas dirigidas a familias, profesionales de la salud y pacientes, con el objetivo de identificar señales tempranas y ofrecer acompañamiento adecuado. Villamil enfatizó que comprender el componente emocional de estos trastornos es esencial para dejar de vivirlos desde la culpa y el silencio.

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Educar para prevenir: una conversación pendiente en Colombia

Para la autora, el libro solo cumple su propósito cuando trasciende las páginas y se convierte en una conversación pública. “El verdadero impacto de Cuando comer duele comienza cuando deja de ser solamente un libro y se convierte en una conversación que Colombia necesita tener”, explicó Villamil.

La psiquiatra propone que la prevención debe iniciarse antes de que el sufrimiento llegue al consultorio. Sugiere llevar el mensaje a colegios, universidades y familias, enseñando a reconocer cuándo la preocupación por la comida o el cuerpo empieza a convertirse en una enfermedad. “Prevenir un TCA también significa educar sobre autoestima, emociones, alimentación y respeto por el cuerpo”, sostuvo la especialista.

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Villamil idealizó una estrategia nacional articulada entre los ministerios de Salud y Educación, capaz de capacitar a docentes, orientadores y profesionales sanitarios para detectar señales tempranas. Considera que campañas de prevención y rutas claras de atención pueden marcar la diferencia en la vida de quienes enfrentan estos trastornos.

Cuando comer duele ofrece herramientas para familias, pacientes y profesionales de la salud para detectar señales tempranas y acompañar a tiempo - crédito Visuales IA

Del juicio a la comprensión

En palabras de Laura Villamil, el desafío es transformar la vergüenza en comprensión y el silencio en conversación. “Detrás de una restricción, un atracón o una purga no hay simplemente comida: hay una persona intentando manejar un sufrimiento que muchas veces nadie está viendo”, afirmó la autora a Infobae Colombia.

La médica insiste en que detectar y acompañar a tiempo puede cambiar la historia de una persona y, en ocasiones, salvar una vida. Su aspiración es que Cuando comer duele ayude a modificar la manera en que el país aborda el cuerpo, la alimentación y la salud mental.

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Con una perspectiva que une la vivencia personal y la experiencia clínica, Villamil ofrece un testimonio que invita a escuchar, comprender y actuar. Su libro, más que una guía médica, es un llamado a mirar más allá de los síntomas y a reconocer el sufrimiento humano oculto tras los trastornos alimentarios.