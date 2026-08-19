Murió un ingeniero de Canal Capital durante un presunto paseo millonario en taxi: esta es la hipótesis que quedó descartada

El ciudadano se habría lanzado de un taxi para evitar un robo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Canal Capital

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La muerte de Carlos Raúl González Martínez abrió una investigación de la Policía en Bogotá después de que el ingeniero de producción de Canal Capital sufriera un trauma craneoencefálico al saltar de un taxi durante un presunto atraco en el sur de la ciudad, un caso en el que las autoridades ya descartaron la hipótesis de homicidio directo en el hurto.

Tras confirmarse el fallecimiento, el Canal Capital publicó un mensaje el 18 de agosto de 2026 en el que lamentó la muerte de su trabajador y señaló que su “compromiso y dedicación dejaron una huella invaluable en nuestro equipo y en la televisión pública”.

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El canal también expresó acompañamiento a la familia, los amigos y los seres queridos de González Martínez en este difícil momento.

Según lo informado por Caracol Radio, un grupo especializado de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. La investigación se concentra en ubicar el vehículo que transportó a los dos trabajadores del medio público y en reconstruir la secuencia de los hechos.

El lugar de trabajo del ciudadano se pronunció ante lo ocurrido - crédito Canal Capital / X

El presunto atraco dentro de un taxi

De acuerdo con la emisora, González estaba con un compañero de trabajo en una de las zonas de rumba más conocidas del sur de Bogotá. Los dos habrían abordado un taxi en la avenida Primero de Mayo con carrera 51.

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En medio del trayecto, al verse inmersos en lo que presuntamente era un atraco, ambos decidieron lanzarse del vehículo para evitar ser víctimas del llamado “paseo millonario” que azota a la capital del país. Fue durante esa huida cuando González cayó y sufrió el golpe en la cabeza que, según la información preliminar, le causó la muerte.

La reconstrucción del caso, que fue publicada por La FM, indica que el hecho se presentó entre la noche del sábado 15 de agosto y la madrugada del domingo 16 de agosto de 2026. La publicación indicó que el ingeniero murió por el trauma craneoencefálico derivado de la caída.

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Cabe mencionar que las autoridades no están investigando una agresión letal directa contra la víctima dentro del robo, sino las circunstancias en las que se produjo la caída y la eventual responsabilidad de quienes participaron en el asalto. Por eso, la hipótesis de homicidio durante el hurto fue descartada en los términos iniciales del expediente, teniendo en cuenta que el ciudadano habría muerto por el golpe ocasionado por la caída.

Las autoridades buscan al conductor del taxi para esclarecer los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación revisa cámaras y busca establecer el papel del conductor

En medio de las pesquisas, la Policía Metropolitana de Bogotá inició la recopilación de videos de cámaras de seguridad ubicadas en el sector de la avenida Primero de Mayo. El objetivo es seguir la ruta del taxi, precisar cómo ocurrió el ataque y determinar hacia dónde se dirigió el vehículo después del episodio que hoy enluta a todos los familiares y allegados de la víctima.

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Según la información conocida por el mencionado medio, sobre el otro trabajador de Canal Capital que también iba en el taxi no se difundieron mayores detalles de salud, aunque sí se indicó que recibió acompañamiento psicológico y legal.

La revisión de los registros de video también busca establecer si el conductor del taxi fue una víctima más del hecho o si tuvo algún tipo de participación. Esa verificación hace parte de las líneas de trabajo abiertas por la administración distrital y por los equipos especializados que apoyan el caso.

Hasta el momento no se han reportado capturas. La investigación sigue activa mientras los agentes reúnen elementos de prueba para identificar a los responsables y esclarecer de manera completa cómo murió González.

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La comunidad pide mayor control a los servicios de taxi y otras modalidades de transporte de pasajeros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hecho se difundió ampliamente en las plataformas digitales en las que los ciudadanos exigen justicia y piden mayor control para los vehículos de transporte público ante la cantidad de casos de inseguridad que se presentan a diario en la capital del país.

Entre los comentarios se encuentran algunos como: “Lamentable historia, me pasó algo parecido pero solo me iban a robar el celular, abrieron la puerta del taxi donde iba, pero creo que el taxista era cómplice, fue en la 68 con 3, me tiré del carro pero había trancón, no me robaron el celular y solo fueron algunos moretones” y “Es el colmo que un acción tan cotidiana como tomar un taxi sea peligrosa y pueda incluso costar la vida”.

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