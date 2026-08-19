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Secretaria de Salud del Valle del Cauca confirmó que no hay enfermedades disparadas por el terremoto: explicó quiénes deben usar tapabocas

El sismo de 7,4 de magnitud afectó gravemente a Cali, pero no hubo un “desastre extenso” en el departamento

La funcionaria María Cristina Lesmes Duque indicó que solo quienes estén en zonas de destrozos deben usar tapabocas - crédito @secsaludvalle/X

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La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes Duque, aseguró que no hay una alerta en salud pública importante en el departamento derivada del terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia el 10 de agosto. De acuerdo con la funcionaria, aunque Cali sí reportó una fuerte afectación por el sismo, en el departamento no se extendieron los daños en materia de infraestructura, por lo que la contaminación del aire no es alarmante.

“Quiero recordarles que los daños en el departamento del Valle del Cauca no son de un desastre extenso. A pesar de que en Cali hay un número muy importante de edificios caídos, ustedes saben que hay áreas de destrozo y no es una cosa de una extensión inmensa que permita decir que tenemos contaminación del aire”, precisó la secretaria de Salud.

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En ese sentido, indicó que solo las personas que están cerca a las áreas donde hay destrucción deben usar un tapabocas, con el fin de evitar afectaciones a su salud debido a la contaminación del aire. Las personas que están lejos de esas zonas no requieren del uso del tapabocas, puesto que no están en riesgo.

No hay contaminación del aire extendida en el Valle del Cauca por causa del terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters
No hay contaminación del aire extendida en el Valle del Cauca por causa del terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters

Si usted se va a acercar a un lugar donde hay destrucción, use el tapabocas para evitar que entren partículas de polvo a su sistema respiratorio. Pero si usted vive en esos barrios donde no hubo daños, esté tranquilo”, detalló.

Según precisó, es posible que las personas que estén cerca de los lugares donde hubo daños estructurales importantes y colapsos de edificaciones empiecen a reportar incremento de enfermedades respiratorias. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no se han reportado casos de ese tipo y que la Secretaría de Salud está llevando a cabo una vigilancia estrecha en la materia.

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No creemos preocupaciones adicionales como las que ya tenemos”, dijo.

De igual manera, informó que se ha logrado atender a todas las personas que resultaron heridas en el sismo y que ahora se está tratando de recuperar la infraestructura hospitalaria.

En el Valle del Cauca se está trabajando para recuperar la infraestructura hospitalaria - crédito Raquel Cunha/Reuters
En el Valle del Cauca se está trabajando para recuperar la infraestructura hospitalaria - crédito Raquel Cunha/Reuters

No tenemos problemas de enfermedades en este instante disparadas por el terremoto, lo que pudiera ocurrir en lugares donde los acueductos se deterioraron, donde tenemos grandes problemas de alcantarillado. Esto no pasó en el Valle del Cauca a pesar de las graves lesiones que tenemos”, añadió.

Recordó que actualmente hay circunstancias más difíciles que preocupan a las autoridades, como la destrucción de miles de viviendas y la vulnerabilidad en la que ahora se encuentran muchas familias que perdieron todo lo que tenían en el terremoto.

Ayuda humanitaria para el Valle del Cauca

Por medio de un comunicado, la Gobernación del Valle del Cauca informó que el departamento ha recibido ayuda humanitaria proveniente de distintas ciudades del país, entre ellas Bogotá y Barranquilla, que servirá para atender a las personas afectadas por el terremoto.

Hoy nos encontramos con siete tractomulas y dos furgones que han llegado fruto de la recolección que han hecho las primeras damas de Barranquilla, Katia Nule, y el Distrito Especial de Bogotá, Carolina Deik. Estas donaciones permiten llegar a personas ubicadas en los cascos urbanos, a personas que están en los corregimientos en las diferentes veredas y que han sido afectados”, indicó Juan Gerardo Sanclemente, asesor de Despacho de la Gobernación del Valle del Cauca, citado en el comunicado.

La ayuda humanitaria recolectada en Bogotá está siendo enviada a Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
El Valle del Cauca recibió ayuda humanitaria de Bogotá y Barranquilla - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca

Por su parte, la Gobernación ha estado enviando elementos de primera necesidad a los diferentes municipios en los que se reportaron afectaciones. Para el domingo 16 de agosto ya había enviado 330 toneladas de ayuda humanitaria a distintos destinos en el departamento.

“En el centro de acopio en la antigua Licorera se recepciona, organiza y despacha las ayudas que permiten seguir acompañando a las familias afectadas por el terremoto y llevar solidaridad hasta los territorios más afectados. Allí, los voluntarios, madrugan con toda la disposición a aportar su granito de arena, mientras reciben las ayudas entre las 7:00 de la mañana y las 9:00 de la noche”, precisó la gobernación en el comunicado.

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