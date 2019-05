"Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. Cómo no me va a gustar tener a un personaje como Diego; siempre es saludable para el club", declaró José Lemme, presidente de Defensa, en Radio Nacional. Su mirada, abierta a sacudir el mercado de pases, no coincide con la de la totalidad de la Comisión Directiva: muchos miembros tienen sus reparos ante la chance del arribo del "Diez". De todas formas, el timón en el fútbol lo tiene Bragarnik. He ahí la llave.