La pregunta que le han hecho en más de una ocasión al actual entrenador de la selección japonesa de básquet es si considera a Ginóbili el deportista número 1 de la historia nacional. A Manu lo pondera, lo idolatra, lo quiere, pero su afecto no lo mueve de su eje: "Es el mejor basquetbolista de la historia argentina. Pero no me gusta la conducta que tenemos de marcar a un deportista como el mejor porque así descalificamos a Messi, Maradona, Sabatini, De Vicenzo y tantos otros. Sí lo pongo entre uno de los mejores de todos los tiempos".