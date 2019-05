El "Mono" aseguró que le gusta el estilo de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires: "Te voy a dar dos o tres factores por los que me gusta. Primero se puso más linda y se acuarteló. Dijo: 'Si me quieren buscar, estoy acá'. Me gusta. Me encantó desde que arrancó y ganó las elecciones. Creo que está ahí tapada, pero en cualquier momento sale y acá tiene un votante seguramente".