Para cerrar, el estratega estadounidense volvió a apelar al humor para referirse a su vínculo con el argentino: "No aprendí nada en español de Manu salvo a insultar. Yo no insultaba hasta que lo conocí a él. No, es mentira (risas). Yo me adapté a él y él a mí. Esto siempre ha sido un camino de ida y vuelta".