México

Registro celular con CURP: cómo verificar si tu número se vinculó correctamente

Si encuentras números ajenos a tu identidad asociados a tu CURP, puedes solicitar su baja desde la plataforma digital o en tu Centro de Atención presentando identificación vigente

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A partir del 1 de julio, las líneas no registradas serán suspendidas y solo podrán realizar llamadas de emergencia o regularización. Foto: (iStock)
A partir del 1 de julio, las líneas no registradas serán suspendidas y solo podrán realizar llamadas de emergencia o regularización. Foto: (iStock)

El proceso para verificar si tu celular está registrado correctamente con tu CURP en México se puede realizar de manera sencilla y segura a través de plataformas oficiales.

El registro de líneas celulares con CURP es obligatorio para todas las personas físicas en México, sean usuarios de prepago, pospago, con chip físico o eSIM.

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El plazo para cumplir con esta disposición vence el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, las líneas no registradas serán suspendidas y solo podrán realizar llamadas de emergencia o regularización.

Consulta en el portal oficial de la CRT

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la pantalla de bloqueo encendida, mostrando un teclado numérico y un dedo presionando el número 5.
Este procedimiento es personal y privado. Solo el titular puede consultar la información relacionada con su identidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) habilitó un portal único para verificar todas las líneas vinculadas a una CURP:

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1. Ingresa al sitio oficial.

2. Selecciona tu compañía de telefonía móvil (por ejemplo, Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Izzi Móvil, Mega móvil, Altán Redes, entre otras).

3. Ten a la mano tu CURP y, si lo solicita el portal, una identificación oficial.

4. Haz clic en “Consultar registro” o “Consultar mis líneas”.

5. El sistema mostrará un listado cifrado de los números telefónicos asociados a tu CURP. Si tu número aparece, el registro fue exitoso.

Este procedimiento es personal y privado. Solo el titular puede consultar la información relacionada con su identidad. Si al revisar el listado detectas una línea que no reconoces o que ya no usas, puedes solicitar su baja directamente en la plataforma o comunicarte con el Centro de Atención a Clientes de la operadora presentando tu CURP o INE.

Confirmación mediante folio de alta o aplicación de la compañía

Cuando realizas el trámite de registro, la plataforma digital genera un folio de alta que es enviado a tu correo electrónico o por SMS. Este folio, con fecha y hora, es tu comprobante de que el proceso concluyó correctamente. Guárdalo como respaldo oficial. (Infobae México)
Cuando realizas el trámite de registro, la plataforma digital genera un folio de alta que es enviado a tu correo electrónico o por SMS. Este folio, con fecha y hora, es tu comprobante de que el proceso concluyó correctamente. Guárdalo como respaldo oficial. (Infobae México)

Cuando realizas el trámite de registro, la plataforma digital genera un folio de alta que es enviado a tu correo electrónico o por SMS. Este folio, con fecha y hora, es tu comprobante de que el proceso concluyó correctamente. Guárdalo como respaldo oficial.

Procedimiento específico por compañía

Cada empresa ofrece portales oficiales y apps para el registro y la consulta:

El proceso solicita tu número telefónico, CURP, una identificación oficial vigente y una selfie como prueba de vida. El trámite es gratuito y solo debe realizarse en portales oficiales para evitar fraudes.

Si te llega un SMS de números desconocidos solicitando datos personales, ignóralo y repórtalo.

Pasos detallados para la consulta en línea

Un hombre sentado en un escritorio de madera opera un laptop y un teléfono móvil. Ambas pantallas muestran el logo de Google. Cables conectan los dispositivos.
En caso de error, por ejemplo, si tu CURP ya está vinculada a otra línea, el sistema lo indicará y deberás acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la corrección con tu identificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Ingresa al portal oficial de la CRT o de tu compañía.

2. Selecciona la opción de consulta de registro.

3. Introduce tu CURP y sigue las instrucciones del sistema.

4. Resuelve el captcha de seguridad.

5. Visualiza el listado cifrado de los números asociados a tu CURP.

En caso de error, por ejemplo, si tu CURP ya está vinculada a otra línea, el sistema lo indicará y deberás acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la corrección con tu identificación.

Restricciones y consecuencias por incumplimiento

Cada persona física puede asociar hasta diez líneas a su CURP. Si no registras tu línea antes del 30 de junio de 2026, perderás el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles, aunque podrás comunicarte al 911 y a tu compañía para regularizar la situación.

Acciones ante líneas desconocidas o irregulares

Si detectas un número que no reconoces vinculado a tu CURP, puedes solicitar su eliminación desde la plataforma de consulta o en los Centros de Atención de tu operadora. Presenta tu identificación oficial y solicita la baja inmediata para evitar el mal uso de tu identidad.

Validación de la CURP

Antes de iniciar el trámite, asegúrate de que tu CURP esté certificada en el portal oficial de RENAPO (gob.mx/curp). Solo una CURP vigente y certificada permite completar el registro.

Recuerda que toda la información proporcionada es oficial y actualizada, y los procedimientos descritos garantizan la seguridad de tus datos personales.

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