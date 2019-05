"No sabemos cuándo se va a expedir el TAS, tampoco lo estoy siguiendo. Lo manejan los abogados. Nosotros no estamos tan pendientes porque es algo que no terminamos de entenderlo pero nosotros seguimos contestando lo que nos piden. Si ustedes me preguntan a mi o a los hinchas de fútbol esto es insólito. Pero hay que seguir cumpliendo con todo lo que corresponda", comentó el presidente de la institución.