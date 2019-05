-Fuimos al Mundial, llegamos a la semifinal con España, ganábamos 2 a 0, se lesiona Biglia, nos empataron 2-2, fuimos al suplementario, y nos ganaron 3-2 (Argentina terminó tercera, tras vencer por penales a Colombia). Fuimos al hotel, y me encontré con el cocinero de España, al que conocía de cruzarlo en diferentes torneos. Vino, me saludó, y me dijo: 'Si tú tenías a ese chaval que tienen en Barcelona, eran los campeones'. En la mesa estaban sentados Villar (Ángel, presidente de la Federación Española) y el técnico (Juan Santisteban). Y desde ahí, me miraron y me dijeron, lamentándose: 'Nosotros lo quisimos traer, pero no quiso'. Después hablé con (Julio) Grondona, armamos los partidos amistosos contra Paraguay y Uruguay, y Messi eligió a Argentina.