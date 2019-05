"Después del Mundial, él iba a dirigir el Sub 20 de L'Alcudia y yo estaba en el cuerpo técnico. Pero al final, él dijo que no y me informó que lo iba a dirigir yo. Ahí le contesté que no había ningún problema. Unos días más tarde, Sampaoli acuerda la rescisión de su contrato. Y como yo tenía la intención de seguir en la AFA, le dije que me gustaría quedarme, porque me habían dado la chance de dirigir la Sub 20. Me dio el ok y listo. Eso sí, a partir de ahí, no volvimos a hablar", confesó el rosarino de 41 años en diálogo con el diario La Tercera de Chile.