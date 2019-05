Para el ex arquero, que en su carrera tuvo pasos por clubes como Racing, Estudiantes de La Plata y Atlanta, entre otros, uno de los aspectos fundamentales de su rol es tener empatía con sus dirigidas. Por eso, su experiencia está puesta al servicio de la que le toca ingresar, pero, sobre todo de aquellas que deberán esperar su turno en el banco. "El gesto de siempre acompañar a las que no les toca jugar es algo que valoré en mi carrera. Sé que es algo que no puedo dejar de hacer", recalcó.