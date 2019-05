En la entrevista que brindó en el programa radial, el arquero reconoció que mantiene un diálogo fluido con Mascherano y que en las entrañas del León se ilusionan con la posibilidad de contar con él para la próxima temporada. "Con Javier somos amigos, entonces un Me Gusta en Instagram nos ponemos siempre. Él me comenta posteos y hablamos por privado por Whatsapp", detalló el arquero y agregó: "Las ganas de que venga acá yo las tengo, pero no me corresponde decidirlo".