Y D'Onofrio no rehuyó el compromiso: quizás escaldado por la exposición de Javier Cantero, quien lo antecedió y reconoció que fracasó en Independiente porque el sistema no lo ayudó, el presidente de River afirmó: "Lo que ocurrió ese día fue un antes y un después. Y vemos con satisfacción que ahora la barra ya no asiste al Monumental. Pero sigue teniendo poder: cuando la gente se ubica en el centro, mandan a sus emisarios para que dejen el hueco. Por eso nuestra decisión es ir a fondo con esto, con cuidado, porque no quiero que me pase lo que le pasó a Cantero. Porque cuando uno da esta pelea te puede pasar de todo". Fue en esa tesitura en la que repitió la muletilla de la dirigencia deportiva: que el Estado se comprometa de verdad y los acompañe. "Estamos en un momento ideal para enfrentar este tema. La sociedad está harta. Por eso les pido que se pongan de acuerdo y saquen la ley. Y la hagan cumplir. Porque nosotros tenemos como dirigencia deportiva la obligación de ponernos al frente, pero solos es imposible. Hubo un avance con la implementación del programa Tribuna Segura, porque ahora el derecho de admisión lo pone el Estado. Para nosotros era muy difícil decirles en la cara a los muchachos 'ustedes no entran', porque el miedo está, más si no hay una protección de las instituciones detrás. Por eso le pedí al gobierno anterior y a éste que lo hagamos juntos", agregó.