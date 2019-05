Pero esa fue una de las mechas que encendió la bomba. Otra tuvo que ver con los suculentos negocios que la barra hizo durante la última parte del torneo con la reventa de entradas. Cegada en su ambición, La Guardia Imperial empezó a repartir cada vez menos tickets entre los integrantes para ponerlos en el circuito ilegal, con las pingues ganancias que se generaban. Hubo reproches y aquella noche en el Obelisco, provocó una pelea donde uno de los de la oficial, apodado Dani Cuchillo, terminó la discusión a los facazos hiriendo a Darío, de los Stones. Perseguidos porque nadie se enterara y no se hiciera denuncia del caso, la barra escuchó atento todos los rumores y programas partidarios. La fiesta contra Defensa y Justicia fue otro monumento a la reventa que dejó a miles de socios afuera y lo mismo se prevé que sucederá en la revancha contra Estudiantes, por la Copa de la Superliga, en Avellaneda. Y no quieren que nadie les arruine el negocio o cuente lo que está ocurriendo. Y aunque no hubo referencia explícita, algunos comentarios de Acosta no les cayeron bien. Y lo fueron a buscar a la salida de la radio para molerlo a palos y dar un mensaje explícito: cualquiera que se meta con la barra, corre riesgo de vida.