Claro que el ex arquero dio su opinión acerca de lo ocurrido con el delantero y se mostró dolido. "En la vida somos seres humanos, obviamente podemos cometer errores como todos. Eso de utilizar palabras duras contra Mauro, de mi parte no me gustaría. Sería no reconocer todo el esfuerzo que hizo en su momento para poder estar. Yo en su momento manifesté que nadie es imprescindible en la vida. Él habrá visto la oportunidad desde el lado profesional. A mí me duele, me hubiera encantado que continuase en Vélez y terminara su carrera ahí, pero eligió otro equipo", comentó.