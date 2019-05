"La verdad que es una lástima, estaba contento con mi rendimiento y con todo lo que me venía pasando. Salga lo que salga en el estudio le daré para adelante y le meteré con todo. En el momento del golpe sentí un dolor fuerte. Ahí nomás les avisé a los médico que me dolía mucho y decidí salir porque no me sentía del todo bien para seguir jugando. El apoyo que tengo de mis compañeros, del técnico y de mi familia siempre estuvo, así que trataré de estar tranquilo", había declarado el futbolista apenas se retiró de la clínica después de someterse a los exámenes médicos.