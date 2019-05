Posible cruce con River en octavos: "Esa circunstancia siempre va a existir, subyace bajo la superficie de cada uno, a todos nos sucedió. A mí me pasó en la carrera de Ingeniería, cuando rendí Química Inorgánica II y me bocharon. Fui a rendir de nuevo y esperaba que no me bocharan. Pero ahí decís: 'Si yo estudié y voy a responder bien'".