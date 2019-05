Mientras el "Xeneize" sostiene el rendimiento desde hace varios meses a pesar de los cambios de entrenadores, en Rosario las cosas no están en su mejor momento: Edgardo Bauza, el técnico campeón, ya no está al mando y el equipo comenzará la próxima temporada del fútbol local peleando por no descender. Tras ser subcampeón de la Copa Argentina durante tres años seguidos, los rosarinos alzaron el trofeo y celebraron un título por primera vez en 23 años de sequía.