"Para mí es un entrenador fantástico, más allá de la identificación que tiene. Me encantaría hacerlo posible, pero lamentablemente va a ser imposible porque él lo siente de esa manera. A mí me gustaría, pero él no vendría. Yo busco a los entrenadores que tienen una gran capacidad y Gabriel está dentro de esa lista de técnicos, pero por la historia que todos conocen va a ser imposible", reflexionó Diego cuando fue consultado sobre la posibilidad de sumar a su hermano en la Academia . Tal vez esas circunstancias sólo se dan en la ficción, como alguna vez lo interpretó Carlos Calvo en el papel de Rodolfo Rojas durante la recordada tira RR.DT, en la que el ídolo de Defensores de Belgrano se transformó en el héroe de Excursionistas. Una opción que no parece viable por las calles de Avellaneda.