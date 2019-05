El pasado 24 de abril, antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Marcos Maidana anunció que no volverá a subirse al ring. "Me retiro definitivamente", aseguró en exclusiva con Infobae. Si bien él mismo confirmó que su decisión no se originó porque no se sienta capaz de continuar en la actividad, sino porque "hubo algunas cosas que no estaban bien", las conjeturas y los rumores se dispararon casi instantáneamente.