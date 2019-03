La Conmebol ha puesto en marcha la Copa Libertadores. Y en ésta ronda de clasificación no hay VAR. O sea que un equipo perjudicado arbitralmente sin apoyo del VAR como River a quien no le cobraron dos penales a favor ante Palestino (0-0), podría modificar su clasificación por puntos o por goles o no clasificar directamente. Pero si continuara, ¿lo hará con los rivales que le hubieran correspondido en caso de haberle ganado a Palestino en Nuñez ? Es grave que un torneo se juegue al amparo de dos reglamentos. Se inicia sin VAR y se continúa con VAR. Un verdadero dislate. Igual al que cometió la AFA al cambiar los ascensos de la Primera B en pleno desarrollo de un torneo que comenzó bajo unas normas y finalizará con otras: cuatro ascensos directos y uno a quien gane un Octogonal. Ambos casos tienen destino de "escritorio". Y en el caso de la Libertadores se impone que la Conmebol informe sobre si existen o no existen los controles antidoping y se lo demuestre fehacientemente a los clubes que la disputan.