"Estas tres convocatorias a las que no fui las sentí muchísimo. Vi los partidos y me dolió mucho no estar. Mi mujer me decía que se notaba que, mientras jugaban, estaba nervioso. Son cosas que sólo el que vistió esa camiseta puede saber cómo se viven", había dicho, en declaraciones a ESPN, sobre su ausencia en la Albiceleste luego del Mundial de Rusia.