Además, confesó: "Lo que viví sobre mi nuevo trabajo me sorprendió y fue algo difícil que no me esperaba. Lo hice hace un mes y no quería salir a la calle por si me cruzaba a alguien. Necesito laburar. Me toca mantener a mi familia y a mi mamá. Trato de que no les falte nada. Tuve que pagar el velatorio de mi papá que falleció hace cuatro meses. Nada fue fácil".