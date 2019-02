El tucumano Trejo irrumpió en primera división a fines del 2012 cuando tenía 20 años y el "Rojo" jugaba sus últimas fichas ante un inexorable destino: descender por primera vez a la B Nacional. Le tocó vivir la peor etapa del club pero el frío presente inmediato por el que transita el fútbol no se permite evaluar los contextos. Hay que rendir o rendir. "Estuve con contrato hasta 2018 con Independiente pero sin jugar. Sinceramente algunas cosas que no me gustaron, como por ejemplo no tener fútbol ni en Reserva. Eso se me hizo muy difícil", señaló.