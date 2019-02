— ¿Te hicieron sentir eso alguna vez?

— Sí. Cuando venía jugando en Independiente tenía mucha gente alrededor mío. Mi pareja me decía "sos Roberto Carlos, tenés un millón de amigos". Me dijo que me empiece a alejar porque el día que me pasara algo… Cuando me rompí los cruzados, me operé y cuando me levanté de la cirugía sólo vi a tres personas. Ahí me di cuenta. Pensé qué tonto que fui porque me rodeé de gente que no me tenía que rodear. Cuando sufrí la segunda lesión me empecé a alejar de todos. A veces necesitás un mensaje un día a la mañana que diga "¿cómo estás? ¿te sentís bien?". Me tocó llorar todos los días cuando pasó lo de mi viejo; también no poder dormir por estar esperando un llamado de algún club.