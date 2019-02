El color lo aportó el arquero de Independiente. La consulta sobre la posibilidad de un penal a favor de Racing generó sonrisas en la sala, dado que los dos protagonistas se enfrentarían desde los 12 pasos. "Ya me pateó 2 y los hizo. En estos días vamos a tener que pensarlo para que no vuelva a suceder. Igualmente, esperemos que no haya", respondió el uruguayo entre risas.