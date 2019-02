Todavía dolorido por la privatización de su Racing, confiesa que tuvo "una lucha interna" cuando el Paso a Paso llegó a su final en 2001 ante Vélez. "Los pibes me habían invitado a estar en Liniers, pero yo estaba en pleno proceso de recuperación. Me tenía que demostrar que no seguía teniendo esa enfermedad", aclara con la comparación del título que obtuvo Diego Cocca en 2014: "Ese lo festejé porque fue legítimo. Viajé y lo vi desde la Puerta 10, porque fue el campeonato de la democracia. Ahora si todo sale bien, voy a intentar estar en la última fecha con Defensa, porque este año también me van a dar el carnet de vitalicio y sería como cerrar otra etapa de mi vida de la mejor manera".