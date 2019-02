"Guillermo Barros Schelotto no tuvo respeto. Si querés echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y decime 'busquemos la mejor forma para que salgas'. No hacés público que me fumé un cigarrillo", declaró tiempo después en una entrevista con el diario español Marca.