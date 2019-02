Ya en su momento, el departamento de marketing de Newell's, a cargo de Martín Giusepponi, a su vez coordinador de la fundación del jugador, preparó un emotivo video de 1 minuto y 44 segundos que dice "Lio quiere venir. Trabajemos todos juntos para que llegue" y aparece Messi diciendo "Mi sueño de chiquito era jugar en Newell's. Mi familia me hizo hincha de este club y yo iba a la cancha con mi viejo, mis hermanos, mis amigos. En la tribuna, oía a la gente y soñaba con jugar en el Coloso. Las circunstancias de la vida me llevaron para otro lado. Pero es algo que me debo. Me quedó esa espinita de jugar en Newell's".