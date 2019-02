Además, Maradona cree que incluso lo han dejado expuesto en distintas situaciones, como en la final del torneo Apertura ante San Luis, donde reacciona tras ser agredido por los aficionados, o en el tropiezo ante Zacatepec por Copa de México del 31 de enero, cuando le lanzaron un botellazo estando en el banco de suplentes. "Me aventaron una botella que pasó cerca de mi hombro. No puedo creer que un energúmeno pueda agarrar una botella, tirarla a la cabeza e irse sin castigo. Esto va más allá del fútbol, el tipo ese me odia o se peleó con la esposa antes de venir a la cancha, cualquiera de las dos. Hago un llamado a las autoridades para no sufrir otro incidente como este", dijo entonces.