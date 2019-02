Lentamente Jorman se fue ganando un lugar en la consideración de Gustavo Alfaro y se hace compinche en la mitad de cancha de Iván Marcone, al que confesó haber seguido desde hace tiempo por televisión. "Me gustaba mucho su forma de jugar antes de que viniéramos a Boca. Ahora me toca disfrutarlo y aprender de él al lado", dice Campuzano, quien remarcó igualmente que priotiza la competencia sana y aseguró que no negociará el brindarse al ciento por ciento esté en el lugar que esté, ya que "habrá muchos partidos y la decisión de que juegue o no la tomará el profe".