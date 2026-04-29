París Saint Germain afrontará la semifinal de Champions League ante el Bayern Múnich de Luis Díaz sin Achraf Hakimi: se confirmó su lesión

Luis Enrique no pudo reemplazar a Hakimi durante el partido ya que había agotado todas las ventanas de cambios-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La derrota del Bayern Múnich en condición de visitante ante París Saint Germain por 5-4 en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, no solo dejó las buenas noticias de los goles de Dayot Upamecano y de Luis Díaz.

Otra de las novedades que tendría el juego de vuelta, programado para el 6 de mayo de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, sería la probable baja del defensor marroquí Achraf Hakimi, que obligaría al técnico español Luis Enrique a usar al jugador francés Warren Zaïre-Emery.

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Warren Zaïre-Emery podría ocupar el puesto de lateral derecho en el próximo choque del PSG ante el Bayern-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

Parte médico oficial del París Saint-Germain sobre el estado de salud de Achraf Hakimi

A través de su página oficial, el vigente campeón de Europa confirmó la baja del marroquí Achrak Hakimi-crédito página oficial París Saint Germain

El 29 de abril de 2026, PSG confirmó a través de sus páginas oficiales que el defensor marroquí será baja en los próximos juegos del campeón de Europa.

En la misma información también se confirmó que el portero Lucas Chevalier también estará ausente en los partidos del cuadro francés:

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“Víctima de una lesión en el muslo derecho durante el partido ante el Bayern Múnich, Achraf Hakimi permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas. Otra víctima tras una lesión en el muslo derecho esta mañana en el entrenamiento, Lucas Chevalier permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas", detallaron.

Versiones periodísticas previas que confirmaban la lesión de Hakimi

Tras un choque con Konrad Laimer, el marroquí Achraf Hakimi sufrió una fuerte lesión-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

El 29 de abril de 2026, Fabrice Hawkins reveló que el defensor marroquí sufrió una dura lesión en el tendón de la corva, lo que confirma su baja para el duelo de vuelta ante el Bayern Múnich de Luis Díaz.

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El periodista del medio francés RMC Sport confirmó que el marroquí sería la gran ausencia del París Saint Germain para buscar la clasificación a la final de la Champions League:

El defensor marroquí estaría descartado para el duelo ante Bayern Múnich en el Allianz Arena, por las semifinales de la UEFA Champions League-crédito @FabriceHawkins/X

“Achraf Hakimi es víctima de un desgarro en el tendón de la corva, según se reveló en RMC Sport. No jugará contra e Bayern de Múnich la próxima semana, pero en caso de clasificarse para la final de la Liga de Campeones, el internacional marroquí debería poder ocupar su lugar. Por el momento, su participación en el Mundial no corre peligro", dijo.

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En ampliación a la información que entregó Hawkins, reveló detalles sobre la lesión de Hakimi, explicando el tiempo de recuperación tras someterse a las pruebas médicas, y aclarando que pese al revés físico, su participación con Marruecos en el Mundial de 2026 no estaría en duda por el momento, a la espera de su evolución:

“Las pruebas a las que se sometió Achraf Hakimi el miércoles descartaron la posibilidad de simples calambres. El internacional marroquí de 27 años se sometió a los exámenes iniciales por la mañana y a pruebas adicionales por la tarde. Según RMC Sport, sufrió un desgarro en el isquiotibial. Por lo tanto, se perderá el partido de la próxima semana contra el Bayern de Múnich, pero si Marruecos se clasifica para la final, debería estar en condiciones de jugar. Por el momento, su participación en el Mundial de 2026 con Marruecos no corre peligro, ya que el jugador de los Leones del Atlas estará de baja entre dos semanas y media y tres semanas", detalló el periodista,

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Hakimi sufriendo una lesión durante el París Saint Germain vs. Bayern Múnich de las semifinales de la Champions League-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

Además complementó la información que al momento de conocerse la lesión de Achraf Hakimi, Luis Enrique no pudo cambiarlo porque agotó las ventanas de cambios permitidas durante el juego.

Y destacaron que su reemplazo sería el defensor francés Zaire-Emery, posible titular para el juego de vuelta en Múnich:

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“Fue en el minuto 89 cuando el lateral derecho se desplomó el martes por la noche. Permaneció en el suelo tras una entrada de Konrad Laimer. Se sentó en el césped del Parque de los Príncipes, agarrándose la parte posterior del muslo derecho, lo que inmediatamente hizo temer una lesión muscular. Como Luis Enrique ya había realizado los tres cambios, permaneció en el campo hasta el final del partido, continuando jugando en ataque.

En su ausencia, Luis Enrique podría verse tentado a alinear a Warren Zaïre-Emery, quien ya ha demostrado su fiabilidad como lateral derecho en varias ocasiones“, concluyeron.

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Warren Zaïre-Emery marcando a Luis Díaz en el PSG vs. Bayern Múnich. El defensor francés se perfilaría como titular en el partido de vuelta ante Bayern Múnich-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS