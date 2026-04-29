Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Santa Fe perdió en Brasil ante Corinthians y empató en Bogotá contra Peñarol - crédito REUTERS/Jorge Silva

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Platense (Argentina) vs. Independiente Santa Fe, válido por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El León está obligado a ganar para salir del fondo de la clasificación en el grupo E donde tiene solo un punto.

El partido está programado para jugarse desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Vicente López de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se espera una importante presencia de hinchas Cardenales en la capital argentina.