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Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

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Santa Fe perdió en Brasil ante Corinthians y empató en Bogotá contra Peñarol - crédito REUTERS/Jorge Silva
Santa Fe perdió en Brasil ante Corinthians y empató en Bogotá contra Peñarol - crédito REUTERS/Jorge Silva

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Platense (Argentina) vs. Independiente Santa Fe, válido por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El León está obligado a ganar para salir del fondo de la clasificación en el grupo E donde tiene solo un punto.

El partido está programado para jugarse desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Vicente López de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se espera una importante presencia de hinchas Cardenales en la capital argentina.

14:28 hsHoy

Concentración de hinchas de Santa Fe rumbo al estadio de Platense

Recomendaciones para los hinchas de Santa Fe que viajaron a Buenos Aires para ver el partido contra Platense en la Copa Libertadores - crédito Santa Fe
Recomendaciones para los hinchas de Santa Fe que viajaron a Buenos Aires para ver el partido contra Platense en la Copa Libertadores - crédito Santa Fe
13:30 hsHoy

Ficha del partido

  • Platense vs. Independiente Santa Fe - Fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores 2026
  • Lugar: estadio Vicente López - Buenos Aires, Argentina
  • Fecha y hora: miércoles 29 de abril - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

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