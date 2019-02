Tras su salida de San Lorenzo, la carrera de Centeno se centró en el Ascenso. Además de Almagro, club del cual es hincha y en donde se ganó el cariño de la hinchada, pasó por Almirante Brown, Defensores de Belgrano y Gualaceo de la Segunda División de Ecuador, donde no logró adaptarse. "La ciudad era muy chica, en la montaña. Me costó acostumbrarme. Tuve una lesión en la rodilla, y estar fuera del país y lejos de mi hijo… No me pude acostumbrar. Tuve un rápido regreso", le confesó a Infobae.