"Nosotros estamos hoy en el agua por ellos y por eso me encanta venir a un torneo así, único en el mundo, para agradecerles. Ellos no pararon nunca de luchar y de surfear, pese a todas las trabas que tuvieron. Debieron pelear contra prohibiciones, inspectores, gobiernos, una parte de la sociedad y a veces hasta contra familiares porque el surf no estaba bien visto en los 70", reflexionó Santiago Muñiz (25), el bicampeón mundial ISA que compite en el extranjero durante todo el año, aunque ahora está en Mar del Plata haciendo la pretemporada, en donde ganó el certamen junto a sus compañeros del equipo Orcas (Calalo Napp, Luis Radziunas, Martín Passeri, Abril Solís y Max Petrina). "Me gusta mucho hablar con los más chicos para transmitirles por lo que pasamos, así no tienen que padecer lo mismo que nosotros. Nos sentimos identificados con ellos. Aunque con diferencias, es como vernos a nosotros cuando teníamos su edad. Compartimos la esencia del surf", agregó Julio García (63), otra de las leyendas que intervinieron en la competencia vintage que contó con 36 surfistas divididos en seis conjuntos.