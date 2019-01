También sueña con ampliar la base de surfistas. "Esta es una oportunidad sin precedentes, no sólo para los fanáticos del surf. Muchas personas que siempre fantasearon con subirse a una tabla y no lo hicieron, por miedo, prejuicios o simplemente por no estar el suficiente tiempo en la playa, ahora sí podrán hacerlo. Sin peligros. Y se beneficiarán porque está comprobado que el surf es sanador, un deporte que ayuda a la salud mental y física", resalta Modini. La inauguración dependerá de cómo siga evolucionando el contexto económico de este surfista que, junto a su equipo, está decidido a instalar el primer SurfPlace. En Buenos Aires. Y en el 2019. Para cambiar la historia del deporte argentino.