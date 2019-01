Lucas Biglia, el ex Racing Diego Villar, los ex River Julio Chiarini y Facundo Affranchino y el defensor Víctor López, entre otros, se filmaron y ayudaron a viralizar el mensaje. El Nantes, club en el que Sala dejó su huella a puro gol y que acababa de venderlo al Cardiff en 17 millones de euros, tuvo un gesto en consonancia. "No vamos a hacer un minuto de aplausos o silencio porque todavía tenemos esperanzas y hasta que no haya una certeza de hacer el duelo vamos a respetar a la familia y creer hasta el final", dijo Valentín Rongier, quien ofició de portavoz.