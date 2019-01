Romina agredió en reiteradas ocasiones todo el esfuerzo que se realizó hasta el momento, pero recalcó el pedido de la familia de no cesar el rastrillaje en la zona del Canal de la Mancha. "Estamos contenidos. Le agradezco a la gente, sé que hubo una gran movida. Pido por favor que no paren de buscarlos. Yo tengo la esperanza intacta que están vivos. Quiero que se pongan en nuestro lugar. Sé que es difícil. Esto es terrible, desesperante. No tenemos ninguna certeza de nada. No se encontró nada. Les pido por favor que sigan buscándolo. Sé que ellos nos están esperando. Emiliano es un luchador, sé que no se rindió".