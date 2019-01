Gustavo Alfaro no es la excepción: el flamante entrenador lo pondera como jugador y lo cree indispensable para lo que viene en 2019, aunque todavía no sabe si contará con él y necesita una resolución. Detalle no menor es que, con su presencia, Boca debería desprenderse de otro extranjero ya que el cupo máximo es de seis y también figuran los colombianos Wilmar Barrios, Frank Fabra, Sebastián Villa y Campuzano, el paraguayo Junior Alonso y el charrúa Lucas Olaza.