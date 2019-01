El "Chipi" fue entrevistado segundos después del final del duelo tras haber sido elegido como figura y, sin mediar diálogo, apuntó contra Farinella con descalificaciones: "No me quiere porque es de River. Le ganamos tantas veces. No puedo discutir con Farinella porque es periodista y yo soy jugador. Está bastante gordito, el otro día lo vi jugando acá y no se podía mover. Hay que jugar muy bien para opinar de los jugadores".