"No puedo hablar de algo que no pasa. La oferta de China es mentira, no sé quién sacó eso. Hablan de dinero como si fueran caramelos y no es tan sencillo. Al hincha siempre le voy a ir de frente, nunca de atrás. Las ofertas las voy a escuchar como hice siempre, pero estoy feliz acá en Boca y soy hincha".