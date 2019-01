"Si los dirigentes no acompañan, los jugadores y el técnico se deprimen. Hasta que llega un momento que se cansan y se van. Eso no es una buena política deportiva. Si quieren que salgamos terceros en un Mundial, nos tienen que dar las condiciones para que lo logremos. Para tener presupuesto, hay que tener una política deportiva. En Argentina eso falta y no hablo solo de este Gobierno", sostuvo Maidana, que también destacó la importancia de "no relajarse" para conservar el poderío logrado -con mucho esfuerzo- a nivel continental y no ser superados por otros países como México o Venezuela.