"De grande sólo tiene el mote. Cuando llegué a River pensé que todo sería gloria, me hablaron de la magnitud del club y pensé que sería mi despegue para Europa, pero no fue así. Nunca me acostumbré al plantel ni al técnico. No tenía ganas de pelear por un puesto u quería largarme de ahí", dijo el paraguayo que estuvo en el Millonario durante 2009 antes de volver a su país. Un fracaso que no sumó ni el pan ni el agua en un equipo con hambre.