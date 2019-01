La salida del ex futbolista de la selección argentina de 53 años había quedado en el foco de la confusión. "En ningún momento (los dirigentes) tuvieron la delicadeza de llamarme para decir: 'profe, nos sentamos, nos escuchamos, no'. Es más, Diego al otro día de la Final se regresó a Argentina, yo me quedé hasta el jueves (de esa semana) porque yo estaba con mi familia (en Culiacán). Evidentemente uno tiene que entender que no hay ningún tipo de intención de que uno continúe", había advertido Islas. Su lugar será ocupado por José María "Pancho" Martínez.